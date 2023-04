25 Aprile | Moratti | «Da figlia di partigiano condivido la lettera della Meloni al “Corriere”»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Non è solo la destra a scorgere in certe enfatizzazioni il tentativo di strumentalizzare il 25. Leggere, per conferma, l’intervista a La Stampa di Letizia, approdata mesi fa alla corte del fu Terzo polo di Calenda e Renzi. «Io penso – vi si legge – che ci sia ancora un sentimento che non accomuna tutti in questo 25, che una parte politica si consideri ancora unica depositaria dei valorilibertà edemocrazia che invece sono patrimonio di tutti e che questo renda difficile la partecipazione a questa giornata degli altri partiti». L’ex sindaco di Milano parla per fatto personale. Anni fa, infatti, subì una violenta contestazione da parte dell’ultrasinistra mentre spingeva la carrozzella del padreche partecipava al corteo ...