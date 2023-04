Ieri si sono svolte diverse erievocazioni e celebrazioni della Resistenza. Alcune in perfetta coerenza con i valori del 25, della Repubblica e della Costituzione, altre un po' meno. Alcune molto nette, alcune ...La partita Tottenham - Manchester United di giovedì 272023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara ...attualmente - 6 dalla zona ...Dal 28 al 30si svolgerà Il "BaRock Festival" nella splendida città barocca di Piazza Armerina in Sicilia. ...nasce proprio dall'idea di far dialogare due mondi espressivi apparentemente...

25 aprile: le distanti celebrazioni di Mattarella, Meloni, La Russa e dei cortei della sinistra antifascista Tiscali Notizie

“Bella Ciao” contro la cantata fascista “A noi la morte non ci fa paura”: ci sono stati momenti di tensione alla manifestazione del 25 aprile ad Azzate, nel l Varesotto dove ha la propria sede la real ...Quindi, oggi...: la festa del 25 aprile, niente altoparlanti contro Macron e Joe Biden - Complimenti a Meloni: anche questo 25 aprile ce lo siamo tolti dalle scatole senza tutto sommato grosse polemic ...