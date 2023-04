25 Aprile | il sindaco Gualtieri suona Bella Ciao al Teatro Palladium alla Garbatella

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 252023 Ildi Roma, Roberto, in occasione del 25, è salito sul palco con la chitarra e ha accompagnato gli artisti che intonavanoal. TwitterFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Lo ha annunciato Salvatore Di Sarnodi Somma Vesuviana, nel napoletan o. DOMANI - Giovedì 27, Marcia per la Legalità a Somma Vesuviana con partenza alle ore 9 e 30, tutta la città ......Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura che si terrà dal 15 al 282023 ... Saluti Francesco Alfieri "di Capaccio Paestum Bruno Discepolo " Assessore all'Urbanistica ......di Ferrara Alan Fabbri , oggi in piazza per accogliere la Colonna della libertà, quest'anno aperta dagli scozzesi della Askol Ha Brug Pipe Band che, nello stesso posizionamento del 25...

25 aprile a Roma, il sindaco Gualtieri suona Bella Ciao al Teatro Palladium Corriere TV

Giovedì il candidato sindaco del Polo Civico Siena incontrerà cittadini e abitanti strada per strada e negozio per negozio ...TERAMO – Mara Carfagna, presidente di Azione, sarà a Teramo venerdì 28 aprile per presentare i candidati della lista civica AmoTe a sostegno del candidato sindaco civico Carlo Antonetti.