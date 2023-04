19 colossi nel mirino Ue | cosa succede e cosa rischiano

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Arriva la stretta su app e siti web. La Commissione europea ha messo neldigitali con lo scopo di porre ordine nel far west online. Entro i prossimi mesi tutte le aziende digital con un bacino di utenza superiore ai 45 milioni di persone dovranno mettere in atto una serie di accorgimenti. Digital Services Act e Digital Markets Act La data spartiacque è il 25 agosto. Entro quel giorno 19digitali avranno 4 mesi di tempo per regolarizzare la loro posizione. Fanno parte della lista tutte le piattaforme più note e utilizzate: i social network Facebook, Twitter, Tik Tok, Instagram, LinkedIn, Pinterest e Snapchat. Ma anche la piattaforma video YouTube, l’enciclopedia online Wikipedia,i motori di ricerca Bing e Google (compresi i servizi Google Maps, Google Play e Google Shopping). La nuova disciplina colpisce anche ...