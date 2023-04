Zielinski pronto al grande gesto | il polacco vuole restare al Napoli a tutti i costi

(Di martedì 25 aprile 2023) Piotra ridursi l’ingaggio pur dial, dimostrando la sua determinazione e passione per il club. Il futuro di Piotralsembra sempre più vicino. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024, il giocatoresembra avere intenzione dia lungo in azzurro.è uno dei giocatori più rappresentativi della squadra partenopea, in forza dal 2017, ed è considerato uno dei calciatori con maggior talento nel panorama calcistico europeo. Tuttavia il suo ingaggio attuale di 3,5 milioni di euro risulta essere molto alto e difficilmente rinnovabile. In una recente intervista a Canale 8, Massimo Ugolini, giornalista di SKY Sport, ha sottolineato l’importanza del calciatore per la ...

2 Juventus - Napoli 0 - 1 Juventus Szczesny 6 si fa trovareogni volta che viene chiamato in causa, appena prima della rete di Raspadori con la palla che ...giocata sbagliata (23' st6,...Soulé 5,5: non è ancora. Resta un elemento troppo leggero e inconsistente. La buona volontà ... Ndombele 6: non è un vice, del polacco non ha imprevedibilità e iniziativa. Senza infamia ...Ancora una volta, si fa trovarequando serve. OLIVERA 6 Cuadrado lo impegna severamente. ... Con il passare del tempo si accontenta di tenere la posizione ( 23' st6 : porta freschezza ...

Zielinski pronto al grande gesto: il polacco vuole restare al Napoli a ... napolipiu.com

Nel momento migliore del Napoli, con Osimhen pronto a creare scompiglio nella difesa juventina, la squadra di Massimiliano Allegri passa in vantaggio con Di Maria. Siamo al minuto 82: Milik recupera p ...Tutto pronto per Juventus-Napoli, diramate le formazioni ufficiali del big-match valido per la trentunesima giornata di Serie A.