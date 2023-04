Zaniolo | si accende la sfida tra Milan e Juventus

(Di martedì 25 aprile 2023) Nicolòpotrebbe rifare a breve le valigie e lasciare la Turchia, il Galatasaray , dove è arrivato nello scorso mese di febbraio, per fare ritorno in Italia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport . A contendersi l'ex Roma ci sarebbero due club comeche sanno che la clausola rescissoria costa 35 milioni di euro. Per quel che riguarda la Juve, poi, bisognerà ...

, al Gala, ha ritrovato i suoi numeri e le ...OLIVERA 6 Anche lui tampona, poche occasioni per spingersi all'avventura. NDOMBELE 5,5 Ruba ... Poi sie sono guai. Limitato, non all'altezza delle precedenti partite. OSIMHEN 7,5 Una ...Roma voto 6 : Una valutazione abbassata a causa del caso di, che come Skriniar è stato gestito veramente male. Il ragazzo è dovuto scappare al Nord Italia, per poter salvaguardarsi dalle ...

Il calciatore probabilmente lascerà il Galatasaray per tornare in Italia, ma il suo cartellino costa 35 milioni ...