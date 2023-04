Zanicchi caduta dalle scale | “Forse qualche microfrattura” – Video

Leggi su italiasera

(Di martedì 25 aprile 2023) (Adnkronos) – ”Sonogiù, ora immobile a letto”. Lo annuncia Ivain unsu Instagram dal letto di casa. ”E’ un’immagine un po’ insolita, non vorrei spaventarvi”, scherza la cantante che spiega: ”Domenica sera sono tornata da Roma che avevo finito il ‘Cantante mascherato e sonogiù, unaorribile, un altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale ma io sono voluta rimanere a casa. Adesso mi hanno messo a letto, immobile per 3-4 giorni. Ho fatto le lastre,sospettano. Se posso rimanere a casa bene se no andrògiorno in ospedale. Vi tengo informati”. ”Non ...