WWE | Vince McMahon avrebbe rivisto pesantemente il copione di Raw

(Di martedì 25 aprile 2023)non è nel backstage di WWE Raw quest’oggi, ma questo non gli ha impedito di apportare modifiche allo show di stasera. In uno show che promette di riservare diverse sorprese, gli unici segmenti annunciati sono l’annuncio di Triple H (probabilmente un nuovo titolo, ma quando leggerete questa notizia probabilmente lo avremo già scoperto) e l’apparizione di Bad Bunny per un confronto con Damian Priest e Dominik Mysterio. “Smart working” perA quanto pare, non è stato annunciato molto per lo show perché, come riporta PWInsider.com, ci sono stati diversi “cambiamenti importanti” aldi Raw. Pare che le modifiche siano state fate su richiesta di. Non sappiamo purtroppo in che modo siano state apportate queste ...

" Così come Disney o Warner Bros, lacrea, promuove e investe nelle sue proprietà intellettuali ", spiegava all'epocaMcMahon. L'interesse dellaera dunque quello di " stipulare ...Ari Emanuel, CEO di Endeavour, guiderà il nuovo conglomerato, mentre mentreMcMahon resterà in carica come executive chairman delladopo il ritiro dalle scene per via di diversi scandali . ...anche Edge, che nellHell in a Cell prevale su Finn Balor (in versione Demon) e mette la ... capace di battere Charlotte Flair, conquistando ilSmackDown Womens Championship. Successo anche ...

Vince McMahon non dovrebbe essere coinvolto nel WWE Draft The Shield Of Wrestling

Vince McMahon non è nel backstage di WWE Raw quest'oggi, ma questo non gli ha impedito di apportare modifiche allo show di stasera. In uno show che promette di riservare diverse sorprese, gli unici se ...Showing up at the other company’s show is one way to get people talking before your expected comeback, for sure.