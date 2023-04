(Di martedì 25 aprile 2023)ha fatto il suo clamoroso ritorno in WWE a39: il termine “clamoroso” si riferisce al fatto che era stato (secondo diverse fonti) suo padre Vince ad allontanarloil buco nell’acqua della Royal Rumble 2022, quando-O-Mac cercò di monopolizzare il match omonimo. Proprio per questo il rampollo di Stamford aveva ringraziato a cuore aperto i fan per la grandissima ovazione ricevuta lo scorso 2 aprile, ma purtroppo le cose per lui si sono rivelate catastrofiche. Gli aggiornamentipochissimi secondi dall’inizio del suo match contro The Miz, il primogenito di casasi è infortunato gravemente ai quadricipiti e Snoop Dogg ha dovuto improvvisare un finale alternativo.non sembra aver ...

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Hall Seth Rollins......Roddy Piper Roxanne Perez R - Truth Sami Zayn Santos Escobar Scarlett Scott Hall Seth Rollins...'01 The Prototype Randy Orton '02 Leviathan BAD BUNNY BONUS PACK Bad Bunny Vi ricordiamo che...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Hall Seth Rollins...

WWE: Shane McMahon torna ad allenarsi dopo l’infortunio di WrestleMania 39 Zona Wrestling

Shane McMahon suffered a torn quad when competing at the second night of WWE WrestleMania 39 earlier this month in a match with The Miz. This was an impromptu match set up by Miz’s WrestleMania ...Shane McMahon won't let a torn quad keep him from being in fighting shape, mere weeks after suffering the injury at WrestleMania 39. During WrestleMania 39: Night Two, McMahon made his first ...