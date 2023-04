(Di martedì 25 aprile 2023) Dave Meltzer ha fornito un po’ di aggiornamenti su Wrestling Observer Radio per quanto riguarda l’incontro di CMcon Paul “H” Levesque neldi WWE RAW di lunedì. Meltzer ha notato cheH era la persona principale con cuiha parlato nel. Fightful ha aggiunto che Levesque era “scioccato” nel vederelì. Si diceva chestesse “cercando di fare una breve chiacchierata” con The Game si sono stretti la mano. Si dice cheabbia chiesto a Levesque se poteva rimanere e stare in giro con i talenti, ma Levesque ha dovuto chiedere se sarebbe stato “permesso” dato cheè sotto contratto con All Elite Wrestling. Alla fine, aè stato ...

... in attesa di informazioni sulla seconda stagione, John Cena ha deciso di tornare dove tutto è iniziato, lì dove per oltre 10 anni si è fatto carico di portare lalivelli di fama. E ...Visual Concept, lo studio alle spalle di titoli sportivi con licenza come quelli NBA e, ha condivisodettagli e un filmato del suo imminente Lego 2K Drive , un gioco di corse open world ambientato nel magico mondo dei mattoncin i più conosciuti al mondo. Come ci si potrebbe ...... mentre nella settimana precedente ci aveva lasciato anche2K22 , in vista del lancio del nuovo ... Nel frattempo, vi ricordiamo che potete accedere a ben 17titoli in omaggio su PS Plus Extra ...

WWE: Nuovi dettagli sull’incontro tra Triple H e CM Punk nel backstage di RAW Zona Wrestling

Dave Meltzer ha fornito un po' di aggiornamenti su Wrestling Observer Radio per quanto riguarda l'incontro di CM Punk con Paul "Triple H" Levesque nel backstage di WWE RAW di lunedì. Meltzer ha notato ...Come riportato ieri sera, Vince McMahon, pur non essendo presente in quel di Chicago, ha pesantemente messo mano nella stesura di Raw, cambiando diverse cose. A farne le spese praticamente mezzo roste ...