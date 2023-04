WWE | Non concesso alla Dyad di lasciare la federazione | ad ottobre scadranno i loro contratti

(Di martedì 25 aprile 2023) E’ stato confermato dai diretti interessati Jagger Reid e Rip Fowler, conosciuti in team come la, la richiesta, negatagli dWWE, di risoluzione deicon ladi Stamford. Gli ex Grizzled Young Veterans saranno dunque legati, nonostante siano praticamente fuori da ogni progetto,WWE finoscadenza deiaccordi, prevista per metà. Zack Gibson e James Drake, possiamo già tornare a chiamarli in questo modo, confermano dunque i rumor pre-Stand & Deliver ed il match titolato di settimana scorsa per gli NXT Tag-Team Titles potrebbe essere realmente laultima apparizione in WWE. Staremo inoltre a vedere come verrà gestita la situazione dello Schism. Rimane ...

... beloved children's shows, blockbuster movies, trending documentaries and- stop marathons. ...'s Sasha Banks, Olympic Gold Medalist Snowboarder Shaun White and many more to survive a hard - ...... la carriera cinematografica di Dwayne Johnson E già si pensa alla prossima edizione di WrestleMania Essendo una colossale macchina da soldi lapotevapensare già all'edizione numero 40 ...Per il resto, a quanto pare le entrate trattenute dallarelativamente a queste direttesono molto alte, considerando che la maggior parte degli introiti andrebbero a streamer e Twitch.

WWE Planet #1010 - L'inizio è la fine Tuttowrestling

Tra poco più di 10 giorni la WWE si sposterà in Porto Rico per il PLE Backlash. Inizialmente era previsto che a presentare la serata fosse la star del rap mondiale e portoricano DOC, Bad Bunny. Il rap ...Poco fa vi abbiamo già riportato l’annuncio dell’ufficialità del match tra Bianca Belair e Iyo Sky per Backlash, che si terrà il 6 Maggio in Porto Rico, ovviamente con il Raw Women’s Championship in p ...