WWE | Logan Paul mette gli occhi sul WWE World Heavyweight Championship

(Di martedì 25 aprile 2023) La WWE sta per cambiare per sempre e Triple H è stato molto felice di fare questo annuncio a Chicago. Ora che una nuova cintura sta per arrivare in WWE,presta molta attenzione. Triple H ha mandato in tilt il WWE Universe quando ha rivelato un nuovoa RAW questa settimana. Questa cintura sarà assegnata al brand in cui non andrà Roman Reigns durante il Draft WWE 2023. Non è stato reso noto il modo in cui la WWE determinerà chi potrà competere per il nuovo titolo a Night of Champions il 27 maggio, maè certamente interessato. Lo YouTuber diventato Superstar della WWE ha twittato alcune emoji a forma di bulbo oculare per assicurarsi che i fan sapessero che sta prestando attenzione. @TripleH ...

A vincere è stato Seth Rollins con il patentato curb stomp, maPaul ha ancora una volta dimostrato di meritare il paloscenico della. La rivincita delle donne Mai come quest'anno le ...L'influencer e Youtuber, uscito sconfitto dalla Night 1 dello show più importante dell'anno, si presenta al SoFi Stadium con una grande coreografia ...... avra' la grande occasione di diventare per la prima volta UndisputedUniversal Champion. Il ... Occhi puntati sullHell in a Cell fra Edge e Finn Balor e sul match fra Seth Rollins ePaul, ...

