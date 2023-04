WWE | CM Punk e The Miz hanno seppellito l’ascia di guerra durante la visita di Punk a RAW

(Di martedì 25 aprile 2023) La WWE è passata da Chicago questa settimana e c’è stato un ospite molto interessante e inaspettato alla Allstate Arena. CMè stato nel backstage per un pò, ma poi gli è stato chiesto di andarsene.questo periodo, sembra che sia riuscito a seppelliredicon The Miz. Come abbiamo riportato in precedenza, a CMè stato chiesto di lasciare RAW questa settimana, ma è rimasto nel backstage per un po’. Secondo quanto riferito,ha avuto modo di vedere diversi membri del roster e di parlare con Triple H. È stato anche riferito chi ha chiesto esattamente a CMdi andarsene. Alcune Superstar della WWE ritengono inoltre che CM ...

...come CM, Rey Mysterio e The Undertaker. Ora sono passati tanti anni e, seppur i miei wrestler preferiti siano cambiati, continuo a non aver mai sviluppato una particolare simpatia per Cena....... in particolare, agli scontri con CMe Daniel Bryan), ma ovviamente sarebbe stato difficile fare altrimenti. La modalità Showcase è ormai una certezza dei titoli, dunque non abbiamo ......"Pipebomb" di CM" 27 giugno 2011 Nell'estate del 2011 CMera in scadenza di contratto e alquanto frustrato del suo trattamento in. In una puntata di Raw in diretta da Las Vegas...

WWE: Clamoroso, CM Punk avvistato nel backstage di Raw Zona Wrestling

Dopo essere entrato in rotta di collisione con la AEW, il Second City Savior sembra voler seppellire l'ascia di guerra con la WWE, ma non tutti sono d'accordo ...WWE wrestlers believe CM Punk's attendance at last night's Raw was a "publicity stunt" ahead of his impending AEW return, reports Fightful Select.