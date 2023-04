WWE | CM Punk avrebbe ricevuto una tiepida accoglienza nel backstage | anzi quasi zero considerazione

(Di martedì 25 aprile 2023) Nella notte vi abbiamo riportato la clamorosa notizia di come CMsi sia presentato, senza preavviso, neldi Raw poco prima dell’inizio della puntata in quel di Chicago. Dopodiché si sono susseguite varie altre notizie con ulteriori dettagli. Il “Second City Savior”incontrato alcune Superstar, nonché anche Triple H. Alla fine gli sarebbe stato chiesto di allontanarsi dall’arena, per ordine da remoto di Vince McMahon, anche per evitare possibili beghe con la AEW visto il suo imminente ritorno a Jacksonville.CMsi è presentato neldi Raw ieri notte, notizia che è rimbalzata subito su tutti i siti di informazione visto anche il modo in cui il ragazzo di Chicago si era lasciato con la WWE. Ringside News ...

...come CM, Rey Mysterio e The Undertaker. Ora sono passati tanti anni e, seppur i miei wrestler preferiti siano cambiati, continuo a non aver mai sviluppato una particolare simpatia per Cena....... in particolare, agli scontri con CMe Daniel Bryan), ma ovviamente sarebbe stato difficile fare altrimenti. La modalità Showcase è ormai una certezza dei titoli, dunque non abbiamo ......"Pipebomb" di CM" 27 giugno 2011 Nell'estate del 2011 CMera in scadenza di contratto e alquanto frustrato del suo trattamento in. In una puntata di Raw in diretta da Las Vegas...

WWE: Clamoroso, CM Punk avvistato nel backstage di Raw Zona Wrestling

Nella notte vi abbiamo riportato la clamorosa notizia di come CM Punk si sia presentato, senza preavviso, nel backstage di Raw poco prima dell’inizio della puntata in quel di Chicago. Dopodiché si son ...CM Punk 'cleared the air' with The Miz while backstage at WWE Raw last night, a new report has claimed. Punk turned up to his first WWE show since 2014 last night, appearing backstage at the Allstate ...