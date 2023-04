WWE | Clamoroso | CM Punk avvistato nel backstage di Raw

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 aprile 2023) L’ex star della WWE e attuale wrestler della AEW CMè statoneldi Monday Night Raw di stasera, come confermato da PWInsider.com. La diretta di questa sera si terrà nella sua città natale, Chicago (o meglio a Rosemont, nei dintorni di Chicago), all’Allstate Center, lo stesso luogo in cuiha sconfitto John Cena per il titolo WWE al PPV Money in the Bank del 2011. Non si sa chi sia andato a trovare, ma diverse fonti della WWE ci hanno riferito che ha visto brevemente Paul Levesque, che sarebbe la prima volta che i due si sono incontrati di persona dal giorno in cuiha lasciato la compagnia nel 2014.ha incontrato anche diversi altri talenti della WWE, ma alla fine gli è stato chiesto di lasciare l’arena. Vince ...