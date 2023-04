WWE | Bronson Reed fa sul serio | al tappeto Lashley e Theory nel primo confronto tra i tre

(Di martedì 25 aprile 2023) La scorsa settimana a Raw abbiamo assistito ad un match 1vs1 tra Austine Bobbyterminato in no contest per via dell’intervento di. Il feud tra i due pesi massimi del ring si è quindi andato ad intersecare con la lotta per il titolo degli Stati Uniti e la WWE venerdì prima di SmackDown ha annunciato un triple threat match per Backlash. Stanotte i tre hanno avuto unsul ring e abbiamo scoperto come si è arrivati al triple threat match. Previsione o solo speranza?ha dato il benvenuto al pubblico all’AustinLive e si è subito detto contrariato per la scelta di farlo combattere in un triple threat match dove potrebbe perdere la cintura senza essere schienato o sottomesso. Ad interromperlo ci ha pensato subito ...

La card di Elimination Chamber 2023 Women's Elimination Chamber Match: Natalya vs Asuka vs Liv ... Elimination Chamber for the United States Championship: Austin Theory (C) vs Reed vs Johnny ...

WWE Raw ended on a massive not as Bad Bunny attacked Damian Priest and confirmed a huge match for Backlash. The Coachella headliner came out to confront his former friend after his main event battle ...