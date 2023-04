(Di martedì 25 aprile 2023) Durante l’ultima puntata di Raw, è stato rivelato chepresenzierà al prossimo episodio dello show rosso. L’ultimo prima di Backlash ed inWWE, visto che quest’ultimo inizierà già venerdì a Smackdown. The Beast rimarrà a Raw? La situazione Anche se molto probabilmente il tutto è legato solamente al feud con Cody Rhodes e che i due dovrebbero avere, a questo punto, un ultimo faccia a faccia prima del Premium Live Event, la presenza di The Beast a Raw potrebbe significare che quest’ultimo sia il roster didi, che molto raramente è apparso a Smackdown nell’ultimo grosso stint WWE. Staremo inoltre a vedere inoltre l’impiego dell’ex UFC nei prossimi mesi, visto che ci si avvicina a Night of Champions (in Arabia Saudita), Money in the ...

... capace di battere Charlotte Flair, conquistando ilSmackDown Womens Championship. Successo ... Apparizioni vincenti anche perLesnar e Ronda Rousey, cosi' come per Bianca Belair, che si ...... non a caso figure come Ronda Rousey eLesnar hanno trascorsi in entrambi i contesti. "È un'... Sia Endeavor chehanno entrate molto simili, entrambe infatti hanno chiuso il 2022 con circa 1,3 ...... avra' la grande occasione di diventare per la prima volta UndisputedUniversal Champion. Il ... Fra sfide titolate e non, con match che coinvolgono ancheLesnar, Ronda Rousey e le leggendarie ...

WWE: Brock Lesnar sarà a Raw settimana prossima, in pieno Draft. Conferme sulla sua destinazione Zona Wrestling

Durante l'ultima puntata di Raw, è stato rivelato che Brock Lesnar presenzierà al prossimo episodio dello show rosso. L'ultimo prima di Backlash ed in pieno WWE Draft, visto che quest'ultimo inizierà ...After reinstating himself in the WWE Board of Directors earlier this year and overlooking the WWE-UFC merger of $21 billion, Vince McMahon’s involvement in the creative department has been well-known.