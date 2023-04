WTA Madrid 2023 | Cocciaretto vince all’esordio | avanzano anche Cirstea e Putintseva

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) Si è aperto il WTA 1000 die il tennis italiano ha festeggiato la vittoria di Elisabetta. Per la marchigiana, però, è stato un esordio più complicato del previsto, visto che ha impiegato oltre due ore di gioco per battere la ceca Barbora Strycova, che rientrava nel circuito dopo due anni di stop. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-3 7-5 e affronterà ora al secondo turno la spagnola Paula Badosa. In vista del secondo turno spicca sicuramente il match che vedrà opposte Aryna Sabalenka e Sorana. La rumena ha battuto quest’oggi l’americana Lauren Davis con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 ed ora ritroverà la numero due del mondo dopo averla sconfitta nei quarti di finale a Miami. Buona la primaper la kazaka Yulia, che ha superato in due set la statunitense ...