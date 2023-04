Wta 1000 Madrid 2023 | Errani vincente nella lotta | supera le quali e vola nel main draw

(Di martedì 25 aprile 2023) Diventano sei le azzurre nel tabellone principale dell’importante Wtadi. Saraè infatti riuscita are leficazioni, battendo nel turno decisivo la britannica Jodie Burrage dopo 2h e 34? di battaglia. Solita altalena di emozioni per la veterana romagnola, che si è imposta con il punteggi di 6-7(7) 7-5 6-2. Brava Sara a restare in partita dopo un primo parziale perso al fotofinish dopo quasi un’ora di gioco e anche a chiudere la seconda frazione al dodicesimo game nonostante non avesse sfruttato un break di vantaggio in precedenza. Nel terzo parziale Burrage cedeva di schianto andando subito sotto 0-4 e 0-40 sul suo servizio. A questo punto arrivava una reazione d’orgoglio fino al 2-4, ma lariusciva a reagire e a chiudere 6-2 il match, conquistando ...

Elisabetta non si lascia irretire dai colpi velenosi in difesa della rientrante ceca e chiude al quarto match point. Raggiunge il 2° turno alBadosa E. Cocciaretto b. B. Strycova 6 - 3 7 - 6(5) Elisabetta Cocciaretto ritorna in un torneo dopo la vittoria di San Luis Potosì di inizio mese contro Sara Errani e la parentesi di Billie Jean ...Dopo 2 ore e 4 minuti di gioco Elisabetta Cocciaretto batte Barbora Strycova e approda al secondo turno deldi Madrid. Un match lottato punto su punto dalle due giocatrici, con la tennista ceca che ha messo in mostra una forma impeccabile a più di due anni di distanza dal suo ultimo incontro ...La marchigiana si è imposta in due set sulla ceca Strycova e ora sfiderà Badosa MADRID (SPAGNA) - Esordio con vittoria per Elisabetta Cocciaretto nel "Mutua Madrid Open",dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un MastersAtp). La 22enne tennista di Fermo, n.50 ...

