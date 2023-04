Wta 1000 Madrid 2023 | buona la prima per Cocciaretto | sconfitta Strycova in due set

(Di martedì 25 aprile 2023) Dopo 2 ore e 4 minuti di gioco Elisabettabatte Barborae approda al secondo turno del Wtadi. Un match lottato punto su punto dalle due giocatrici, con la tennista ceca che ha messo in mostra una forma impeccabile a più di due anni di distanza dal suo ultimo incontro ufficialedella gravidanza e del temporaneo ritiro dalle competizioni. L’azzurra si impone con il punteggio di 6-3 7-6(5), chiudendo al quarto match point e garantedosi la possibilità di sfidare Paula Badosa nel round successivo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Nonostante diverse occasioni da break per entrambe, i primi sei giochi dell’incontro seguono i rispettivi servizi. Poi, dal 3-3, arriva un parziale di tre a zero da parte di Elisabetta, che si aggiudica la frazione ...

La marchigiana si è imposta in due set sulla ceca Strycova e ora sfiderà Badosa MADRID (SPAGNA) - Esordio con vittoria per Elisabetta Cocciaretto nel "Mutua Madrid Open",dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un MastersAtp). La 22enne tennista di Fermo, n.50 ...... quarto Mastersstagionale, dotato di un montepremi di 7.705.780 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un). Nel turno ...... quarto Mastersstagionale, dotato di un montepremi di 7.705.780 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un). Nel ...

Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Martedì 25 Aprile 2023. In campo sei azzurri LiveTennis.it

La marchigiana si è imposta in due set sulla ceca Strycova e ora sfiderà Badosa MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Esordio con vittoria per ...Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Madrid. Sulla terra rossa spagnola, l’azzurra classe 2001 (n.50 al mondo) rispetta il pronostico battendo la ceca Barbora Strycova (che non gio ...