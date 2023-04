(Di martedì 25 aprile 2023) Era il 21 marzo quando Roy Hodgson fu chiamato, o richiamato per meglio dire, sulla panchina delche da allora ha conquistato dieci punti in quattro partite prendendo nove lunghezze di margine sulla zona retrocessione quando mancano solo sei giornate alla fine del campionato. Ilè quattordicesimo in classifica staccato di tre InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo In questo martedì di calcio internazionale, la Premier League scende in campo con la 33ª giornata. Tre sfide, partendo alle 20.30 conPalace. I Wolves hanno l'opportunità di raggiungere gli ospiti in classifica ed allungare, sempre più sulla zona retrocessione. Alle 20.45, l'Aston Villa - di scena con il ...... questo martedì si giocano tre partite di Premier League:Palace, Aston Villa - Fulham e Leeds - Leicester. IlPalace si è aggiudicato gli ultimi quattro confronti con ...Le probabili formazioni diPalace(4 - 4 - 2): José Sa; Semedo, Kilman, Dawson, Bueno; Adama Traoré, Joao Gomes, Ruben Neves, Matheus Nunes; Cunha, Podence. ...

Wolverhampton-Crystal Palace (martedì 25 aprile 2023 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

