Wimbledon | pronta una donazione di 500mila sterline per l’Ucraina dopo l’ok ai russi

(Di martedì 25 aprile 2023) In seguito alla decisione di consentire la partecipazione ai tennistiha deciso di donareper gli aiuti umanitari al. L’All England Club (AELTC) e la Lawn Tennis Association (LTA) hanno annunciato che pagheranno l’alloggio per tutti i tennisti ucraini ammessi alle qualificazioni o al tabellone principale. Nel corso della conferenza stampa il presidente Ian Hewitt ha precisato che la condanna dell’invasione non viene sminuita dalla loro decisione e che una sterlina per ogni abbonamento al torneo andrà in beneficenza al, per un totale di mezzo milione di. Inoltre un migliaio di profughi ucraini saranno invitati a trascorrere una giornata al torneo, in programma dal 3 al 16 luglio. SportFace.