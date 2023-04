West Ham - Liverpool | pronostico e quote | il Multigol 3 - 5 si accende a 1 92

- Liverpool è una delle gare più attese del turno infrasettimanale di Premier League: londinesi in serie positiva e a un passo dalla salvezza. I Reds sono tornati a correre e vedono più ...- Liverpool 2 (ore 20.45) Match valido per la trentatreesima giornata di Premier League. Ilviene dal deciso successo esterno per 0 - 4 contro il Bournemouth ed é tredicesimo con 34 ...I club ad aver manifestato concreto interesse per il centrocampista sono Arsenal,e Newcastle, più la Juventus. Altri se ne potrebbero aggiungere nelle prossime settimane, ma resta il fatto ...

West Ham, l'incredibile gol di Fornals: il colpo dello scorpione Tuttosport

Il Derby di Milano, oltre che in Champions, potrebbe riproporsi in sede di calciomercato con nomi come Zaniolo e Baldanzi osservati da entrambe i club ...Gunners devono vincere per bloccare la rimonta dei Citizens. Il quadro della 33/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)\ (ANSA) ...