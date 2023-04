Volo Torino-Napoli ha rischiato di cambiare rotta | troppi fumogeni e nebbia

Mentre il maestro di Juric sfiderà il suo allievo a, la Roma se la vedrà con il Milan, l'... A vedere questo Pasalic incursore e campione di tiro a, lo Zapata che si libera dei difensori ...Juventus Napoli, retroscenadi ritorno squadra Spalletti Le immagini le abbiamo viste tutti. A Capodichino c'era un mare di folla con tamburi, striscioni e tanti fumogeni. Come si legge sul ...Botheim riceve un cross di Gyomber e di testa appoggia per il senegalese che calcia a, ... Dopo quattro vittorie consecutive, la Lazio perde in casa con il, contro cui gli ultimi due incroci ...

Retroscena sul volo di rientro da Torino: ha rischiato di cambiare rotta Tutto Napoli

Momento di gloria per Piotr Zielinski: l’unico sopravvissuto al tempo e alle battaglie partenopee. La vittoria del Napoli a Torino contro la Juventus è stata, in particolare, la sua vittoria. Dal peri ...Festa grande a Capodichino - e in tutta Napoli - per la vittoria della squadra di Luciano Spalletti in casa della Juventus: tre punti importanti per il morale e la classifica, perché portano gli azzur ...