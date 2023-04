Volley | Milano-Piacenza vale l’ultimo posto in Champions League Trento e Civitanova qualificate | Perugia fuori

(Di martedì 25 aprile 2023)sono state le grandi sorprese dei playoff scudetto dimaschile. Rispettivamente sesta e ottava classificata in regular season, sono riuscite a farsi strada nel tabellone: la compagine emiliana ha eliminato Modena (terza testa di serie), mentre la formazione meneghine ha spedito a casa(imbattuta nella stagione regolare). In semifinale si sono spinte fino alla gara-5, perdendo però rispettivamente contro. La stagione non finisce qui per le due rivelazioni dell’annata agonistica.si fronteggeranno infatti nell’atto conclusivo per il terzo. Il confronto, al meglio delle cinque partite (la spunta chi ne vince tre), metterà in paliopass ...

(Nicola Baldo) Civitanova -3 - 1Oggi, in gara - cinque delle due semifinali, Civitanova ha battuto l'Allianzper 3 - 1 (27 - 25; 25 - 22; 23 - 25; 27 - 25), vincendo quindi la serie per 3 - 2. Stesso risultato finale nella ......valevole per la prima giornata della finale Scudetto dei Playoff Superlega 2022/2023 di... capaci di superare la sorpresaa gara - 5 e cresciuti di partita in partita. Si preannuncia ...

LIVE Civitanova-Milano, Superlega volley 2023 in DIRETTA: gara-5 mette in palio la finale scudetto OA Sport

Piacenza e Milano sono state le grandi sorprese dei playoff scudetto di volley maschile. Rispettivamente sesta e ottava classificata in regular season, sono riuscite a farsi strada nel tabellone: la c ...Nulla da fare per Piacenza e Milano, che si inchinano nella quinta partita. Si comincia il 1° maggio. Si ritrovano in finale le protagoniste del 2017 ...