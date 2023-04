Volley maschile | Superlega 2022 2023 | vittorie di Monza e Perugia nella corsa al quinto posto

(Di martedì 25 aprile 2023)quarta giornata del girone del play-offdella, che dà accesso alla Challenge Cup, arrivano gli importanti successi della Sir Safetye della Vero. La compagine umbra si impone sulla Valsa Group Modena sul parquet casalingo mediante il netto punteggio di 3-0 (25-22, 25-21, 34-32). Per quanto riguarda i brianzoli, invece, successo per 3-0 (25-18, 25-17, 26-24) nei confronti della WithU Verona; turno di riposo per la Pallavolo Padova. CLASSIFICA AGGIORNATA: Sir Safety Susa8 Vero8 WithU Verona 4 Pallavolo Padova 2 Valsa Group Modena 2 SportFace.

Civitanova - Trento : sarà questa la sfida scudetto del campionatodi. Dopo due serie di semifinali lunghissime, è questo l'esito delle due sfide che hanno visto affrontarsi da una parte Civitanova a Milano e dall'altra Trento e Piacenza. Oggi, in ...Inizia il conto alla rovescia per Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova , partita valevole per la prima giornata della finale Scudetto dei Playoff Superlega 2022/2023 di. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, che in semifinale hanno superato a gara - 5 Piacenza, scendono sul campo di casa per iniziare con il piede giusto questa serie decisiva per il titolo. ...A contendersi lo scudetto della Superlega 2022/2023 disaranno la Lube Civitanova e l' Itas Trentino . La compagine marchigiana torna nuovamente in finale dopo aver sconfitto in semifinale la VeroMilano mediante il punteggio di 3 - ...

Playoff Volley, è il giorno del giudizio: oggi conosceremo le due finaliste La Gazzetta dello Sport

Piacenza e Milano sono state le grandi sorprese dei playoff scudetto di volley maschile. Rispettivamente sesta e ottava classificata in regular season, sono riuscite a farsi strada nel tabellone: la c ...A contendersi lo scudetto della Superlega 2022/2023 di volley maschile saranno la Lube Civitanova e l’Itas Trentino. La compagine marchigiana torna nuovamente in finale dopo aver sconfitto in semifina ...