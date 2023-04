Volley | Civitanova e Trento si sfideranno nella Finale Scudetto Milano e Piacenza si arrendono a gara-5

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) I playoff della SuperLega, il massimo campionato italiano dimaschile, si stanno rivelando decisamente imprevedibili, equiluibrati e appassionanti. Entrambe le semifinali si sono decise alla-5, la bella di spareggio da dentro o fuori: le due squadre vincitrici si sono qualificate per la(al meglio delle cinque partite, festeggerà il tricolore la compagine che si imporrà in tre incontri) e hanno conquistato anche il pass per la prossima Champions League.daranno vita a unache appare particolarmente incerta tra la seconda e la quarta classificata della regular season. I dolomitici tornano a disputare l’atto conclusivo dopo sei anni, quando persero proprio contro la Lube, e inseguono la ...