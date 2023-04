(Di martedì 25 aprile 2023) Questa intervista a Richard Lindzen merita di essere vista e rivista.emerito Mit e Membro dell’Accademia nazionale delle scienze Usa, Lindzen discute a Quarta Repubblica delle decisioni europee in merito alle politichee alla riduzione di CO2. Decisioni che non ha paura a definire “una follia suicida”. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/.mp4 Partiamo dalla C02, considerata da tutti i talebani del, a partire da Ultima Generazione e da Timmermans, la causa di tutti i mali climatici. “Sai cosa succede se elimini il 70% della C02 dall’atmosfera? – si chiede Lindzen – Beh: morirai. Se continuate a definire inquinante quello che è un componente fondamentale dell’atmosfera, senza cui morireste, non possiamo discutere di nulla”. L’Europa, dice, “sta provando a ...

"Vogliono rendervi schiavi". Il professore smonta le balle green Nicola Porro

