Vocalelli | «Inter-Juventus? Fra gli obiettivi la partita meno importante!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023), giornalista ed ex direttore del Corriere dello Sport, suha l’idea che non conti così tanto come in realtà dice la storia del match.venuto a Radio Radio, mette altro fra le priorità per la squadra di Inzaghi. ALTRA PREFERENZA – Alessandronon è molto attratto dadi Coppa Italia: «Sicuramente dei treè ilimportante. Meglio prenderlo e mettere fieno in cascina, piuttosto che nulla. Però nella scala di valori dell’c’è un grande vantaggio economico con la possibilità di giocare la prossima Champions League. Paradossalmente, se i dirigenti dovessero scegliere, tra il quarto posto e la finale di Champions League, sceglierebero il quarto posto. Ti ...