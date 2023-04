Vladimir Luxuria critica Alessandro Cecchi Paone | Se insulti non ti dimostri colto | ma saccente

prende le difese di Nathaly Caldonazzo in merito alla burrascosa lite a 'L'Isola dei Famosi' tra l'attrice e Alessandro Cecchi Paone. 'Un certo linguaggio, indipendentemente se si ...E ragionando su politica e televisione, afferma: 'Invece in Renzi tutto incravattato, così come tanti altri in tv, penso alla nuova Isola dei famosi , penso a Ilary Blasi ,, Enrico ...Ilary Blasi,, Enrico Papi , ecco vedi nei loro occhi la cattiveria , la spietatezza , quello gli leggi. Di me invece hanno ricordato soltanto la bestemmia '. Poi l'affondo contro il ...

Isola dei Famosi, scoppia la lite tra Nathaly Caldonazzo e Vladimir Luxuria: “Fattene una ragione, sono… Il Fatto Quotidiano

Massimo Ceccherini si è aperto sulle dipendenze , la moglie Elena e la bestemmia che lo fece eliminare da "L'Isola dei famosi" ...Inizia ad entrare nel vivo L'Isola dei Famosi. In questa nuova edizione del reality i naufraghi stanno iniziando ad ambientarsi sull'isola intraprendendo le prime amicizie ma ...