Vittoria Deganello | è nata la piccola Ginevra | «Non vedo l' ora di viverti» Il giallo del papà calciatore

ha partorito: oggi, martedì 25 aprile, è nata la sua prima bambina Ginevra . L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne , che ora è un' influencer molto seguita e conosciuta sui social , ...L'ex corteggiatrice ha dato alla luce la sua Baby G, frutto della relazione con Alessandro Murgia. Il calciatore è però il grande assente della situazione dal momento che ha deciso di abbandonare la ...Attraverso i socialha annunciato la nascita della sua prima figlia, che ha scelto di avere come madre single. Non senza difficoltàha vissuto e raccontato i 9 mesi della sua ...

Vittoria Deganello è diventata mamma, è nata la piccola Ginevra Fanpage.it

È nata la bimba di Vittoria Deganello. L’annuncio è giunto dalla stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tramite il suo profilo Instagram.UeD Vittoria Deganello dà alla luce Ginevra, sarà una mamma single In questi giorni molte ex di [tag]Uomini e Donne [/tag]hanno ...