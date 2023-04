Visnadi non ci sta | «Inter | esonero Inzaghi? Con quale coraggio!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023) Gianni, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha espresso un parere sull’operato e sul futuro di Simoneall’OTTIMO LAVORO ? Gianniha giudicato il lavoro di Simoneall’e ha parlato del suo possibile futuro. Le sue parole: «Per quelle che sono le informazioni in mio possesso il destino disembra essere segnato. La società, Marotta lo ritengono responsabile di aver fallito la corsa allo scudetto per il secondo ano di fila e quindi dovrebbe pagare con l’. Però con i risultati che potrebbe raggiungere in questo finale di stagione ci vorrebbe coraggio a mandarlo via. Perché per mandare via uno che ti porta in finale, o anche solo in semifinale di Champions League devi prendere uno che faccia ...