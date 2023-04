Vieri | «Lukaku? A Empoli non ho visto nulla | faccia 2 gol in Inter-Lazio!»

(Di martedì 25 aprile 2023)non è ancora convinto da, nonostante la doppietta che ha apertodi domenica. Alla Bobo TV, sul suo canale Twitch, l’ex attaccante chiede al numero 90 ancora qualche altra prestazione di questo genere, magari già da domenica prossima. ANCORA DA FARE – La strada per il pieno recupero di Romeluè ancora molto lunga, secondo Christian: «Non gioca con la Juventus, entra nel secondo tempo e gioca contro la Lazio. Con la Juventus? Dzeko-Lautaro Martinez e poi entra al 100%, ci sta che risolva la partita. Poi Simone Inzaghi può far giocare, ma non è un allenatore che fa questo. È schematico: lo fa giocare a, dove è normale chedue gol. Edin Dzeko non l’ha fatto giocare a ...

Vieri: “Lukaku Con la Juve gioca Dzeko. In gare così non c’è nulla da dire” fcinter1908

