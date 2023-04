VIDEO – ‘Puzzo di pesce…’ Ma profumo di Serie A

(Di martedì 25 aprile 2023) La Salernitana ed il suo popolo: un tutt’uno. Lo si capisce, subito, mettendo piede all’Arechi. Tutto funziona, grazie anche ad una società attenta che mette se stessa al servizio dei tifosi: dallo speaker alla scaletta dei brani musicali. E’ una unione che funziona e che produce l’effetto sperato. In questo film si percepisce l’entusiasmo della curva sud Siberiano, dei distinti e della tribuna. La potenza dell’urlo dello stadio e quella dei25mila fischi che annichiliscono Consigli quando, proprio sotto la ‘Siberiano’, prenderà posto. Tempo una ventina di minuti ed il portiere proprio in quella rete sarà costretto a raccogliere due palloni. La Denuncia.

