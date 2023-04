VIDEO – Atalanta-Roma 3-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di martedì 25 aprile 2023), posticipotrentunesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo ilcon i gol e gligiocata al Gewiss Stadium di Bergamo. TRIS EUROPA –3-1 nel posticipotrentunesima giornata diA. Un’ottimatorna alla vittoria nellache le serviva di più. Batte la, si rilancia per le posizioni europee e fa un favore all’Inter. Il punteggio si sblocca al 39?, quando un bel movimento di Duvan Zapata sulla sinistra trova lo scarico centrale per il gran tiro di Mario Pasalic. Dopo un’ora di gioco José Mourinho prova ben ...

L'supera 3 - 1 la Roma al termine di una partita combattuta e a tratti molto fisica. Al 39esimo il vantaggio della squadra di Gasperini con Pasalic, quindi il raddoppio al 74esimo con l'autogol ... Rui Patricio ci mette le mani, palla respinta, arriva Toloi che calcia, llorente prova a metterci la testa ma la palla termina ugualmente in rete, per il 2 - 0 dell'.

