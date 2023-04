Vicenza | chi è l’uomo ucciso in una sparatoria dopo aver rubato una pistola e perché il carabiniere è indagato per omicidio

Leggi su open.online

(Di martedì 25 aprile 2023) Si chiama Soufine Boubagura ed è un cittadino marocchino residente a Scafatisottratto unaad unedferito un agente della Polizia locale del Vicentino. Il tutto è accaduto tra Fara Vicentino e Breganze. Secondo la ricostruzione degli investigatori il nordafricano si era messo a urlare lungo la strada in via Roma “Allah Akbar”, allarmando i passanti che, spaventati, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Vigili e carabinieri hanno cercato quindi di immobilizzare lo straniero anche con l’uso di un taser. Ma, nella colluttazione, è riuscito a sfilare ad un militare lad’ordinanza usandola poi per sparare. A quel punto le forze dell’ordine hanno risposto al ...