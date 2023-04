Viaggi aerei sempre più turbolenti | cosa attenderci | e perché

Leggi su quifinanza

(Di martedì 25 aprile 2023) Nelle ultime settimane si sono verificati diversi incidenti legati alle turbolenze in volo. Il 3 marzo un incidente mortale si è verificato nei cieli del New England, il 2 marzo sette persone sono state ricoverate in Virginia e il 1° marzo venti sono rimaste ferite a Mauritius. Lo scorso dicembre, sopra le Hawaii, altri 36 passeggeri sono rimasti feriti, di cui 11 in gravi condizioni. Anche se questi quattro casi non sono sufficienti per stabilire una tendenza scientifica, gli esperti sono preoccupati per l’incremento dei danni alle persone e ai velivoli causati dalle turbolenze in volo. Le turbolenze sembrano verificarsipiù spesso durante la fase di crociera, quando i passeggeri spesso non indossano le cinture di sicurezza. Le cause di questi incidenti sono molteplici. Da un lato, il cambiamento climatico sembra essere un fattore determinante. Dall’altro, la ...