Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 aprile 2023)DEL 25 APRILEORE 18.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA1NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI DIREZIONESULL’A91FIUMICINO CODE PER INCIDENTE DA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE CENTRO A SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E SEMPRE PER IL RIENTRO ADAL PONTE DEL 25 APRILE SEGNALIAMO CODE SULL’APPIA ALTEZZA VIA DEI LAGHI NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA SULL’AURELIA TRA LADISPOLI E IL RACCORDO SULLA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANAN SULLA CASSIA BIS TRA CASL DE CEVERI E RACCORDO VERSO QUET’ULTIMO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È ...