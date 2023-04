Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2023 ore 16 | 30

(Di martedì 25 aprile 2023)DEL 25 APRILEORE 16.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA1NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI DIREZIONE NAPOLI CODE SULLA91FIUMICINO ALTEZZA RACCORRDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CIRCOE REGOLARE ASUL RACCORDO ANULARE CODE SU VIA DEI LAGHI ALTEZZA APPIA NELLE DUE DIREZIONI CODE SULL’AURELIA ALTEZZA A12 DIREZIONEDA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

Contestualmente sarà chiusa al traffico, sempre in direzione, la rampa in ingresso dello ... Durante le due nottate il traffico sarà deviato sullasecondaria, come da indicazioni in loco. ......pari a decine di milioni passeggeri che utilizzerebbero la tratta ferroviaria Pescara -... impatto sull'adeguamento dellacomunale; inconciliabilità dell'opera rispetto al contesto ...Pare che il 3 maggio, a, si terrà un incontro tra Anas e l'impresa che sta eseguendo i lavori, la Edilmaco. Ci sarebbero, infatti, dei dettagli da chiarire, contrattuali ma anche di natura ...