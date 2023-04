Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 aprile 2023)DEL 25 APRILEORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA PONTINA E-FIUMICINO; SULLA STESSA PONTINA INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI APRILIA ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE NELLE DUE DIREZIONI; E RESTIAMO PROPRIO AD APRILIA, DOVE SONO IN CORSO LE CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DELLA LIBERAZIONE IN CONCOMITANZA CON L’87° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA CITTA’; FINO ALLE ORE 12.00 PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, PIAZZAE IN VIA DEGLI ARANCI. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A ...