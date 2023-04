Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 aprile 2023)DEL 25 APRILEORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAOGGI 25 APRILE NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE: AE’ IN CORSO LA CERIMONIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA A PIAZZA VENEZIA CON LA PRESENZA DELLE MASSIME ISTITUZIONI: ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA; SEMPRE AFINO ALLE 18.00 SI SVOLGERÀ LA GARA DI CICLISMO “76° GRAN PREMIO DI LIBERAZIONE ” CON PARTENZA DA VIALE DELLE TERME DI CARACALLA; A CEPRANO PREVISTA UNA CERIMONIA DALLE 16 ALLE 17.30, CON DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA MARCONI E IN PIAZZA MARTIRI DI VIA FANO, MENTRE AD APRILIA LE CELEBRAZIONI SI SVOLGERANNO IN CONCOMITANZA CON L’87° ANNIVERSARIO DELLA ...