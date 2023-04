Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 aprile 2023)DEL 25 APRILEORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO; TRAFFICO REGOLARE PER IL RESTO SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI: ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00, POI BUS AL POSTO DEI TRENI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE FERROVIE, SULLA LINEAVITERBO, AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI A CURA DI ASTRAL SPA. LE PRIME STAZIONI ...