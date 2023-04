Venerato | Almada non andrà al Napoli per motivi tattici | su Giuntoli

(Di martedì 25 aprile 2023) Ciro, giornalista Rai, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, queste le sue parole: Commento sulla vittoria degli azzurri? “La Juventus è partita forte della spinta emotiva. Con il prosieguo della partita sono venute fuori le caratteristiche della squadra di Allegri, che offre il meglio di sé a baricentro basso e colpendo in contropiede. A metà ripresa, il tecnico ha scelto il 4-2-3-1 con l’inserimento di Chiesa e Di Maria, un modulo che non è delle corde dei bianconeri e che ha contribuito a disunire la squadra ed a favorire l’offensiva dei partenopei. La Juventus ha pagato l’assenza di quei calciatori che nel corso della gara si erano disimpegnati nel bloccare la fantasia di Kvaratskhelia e Lobotka, subendo la pressione ed il palleggio degli azzurri. Sul gol è evidente anche la responsabilità di Cuadrado che avrebbe dovuto coprire ...

