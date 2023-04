Vela | Semaine Olympique Française 2023 | Germani-Bertuzzi in testa tra i 49erFX | slitta il programma dei Nacra 17

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) Ottime notizie per l’Italia a Hyeres in occasione della seconda giornata della 54ma edizione della, una delle regate più importanti e prestigiose nel panorama dellaolimpica internazionale. Quest’oggi le condizioni meteo non erano ottimali e ben quattro classi sono rimaste a secco di prove completate. Classifica invariata dunque nei17 (Tita-Banti in, 3° posto per Bissaro-Frascari e 13° per Ugolini-Giubilei), nel 470 misto (Berta-Festo in top10, Ferrari-Caruso al 20° posto overall) e nel Formula Kite maschile (Lorenzo Boschetti, Mario Calbucci e Riccardo Pianosi tra la nona e la 12ma piazza) e femminile (Sofia Tomasoni 18ma). Partenza a razzo invece tra iper le giovani emergenti Janae ...