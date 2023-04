VANINA GUARRASI | LA NUOVA SERIE DI CANALE 5 CON GIUSY BUSCEMI E GIORGIO MARCHESI

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 25 aprile 2023) Al via le riprese di “”, una coproduzione RTI – Palomar, prodotta da Palomar, con il sostegno della Sicilia Film Commission, che vede protagonisti, Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini e Alessandro Lui. Proprio in questi giorni, è stato battuto a Catania il primo ciak della fiction di5 diretta da Davide Marengo, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Einaudi e scritta da Leonardo Marini.interpreta, che, dopo una brillante carriera all’antimafia di Palermo, si trasferisce a Catania per intraprendere un nuovo percorso ...