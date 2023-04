Lasi conferma la zona più asciutta dell'Alto Adige, mentre San Genesio registra ben 34 millimetri, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.Il camion é stato recuperato con l'autogru del corpo permanente Le operazioni di recupero hanno causato rallentamenti sulla statale dellaUn camion carico di pane nell'affrontare una curva è uscito di strada rovesciandosi sul lato sinistro. L' incidente verso le 2 della scorsa notte sulla statale della. L'autista ha subito ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Bolzano e una dei Vigili del Fuoco di Rablà hanno lavorato per ...

Val Venosta: alla scoperta di uno dei gioelli dell'Alto Adige DailyNews 24

Bollettino (parziale) delle disgrazie in montagna di questo mese: tra l’1 e il 2 aprile quattro vittime per valanghe, due in Valle d’Aosta (Valtournenche) e due in Alto Adige (Val Venosta), coinvolti ...Tregua siccità, anche se il cessato allarme è ancora lontano, dopo le ultime precipitazioni in Alto Adige. Nelle scorse ore la pioggia ha bagnato tutto il territorio provinciale, in media tra 10 e 30 ...