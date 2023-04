Vaccini | Oms Europa | oltre 1 mln bambini non immunizzati causa Covid

L'Organizzazione mondiale della sanità (), l'Unicef, Gavi/l'Alleanza per ie la Fondazione Bill & Melinda Gates, insieme all'Agenda 2030 per l'immunizzazione e a molti altri partner sanitari nazionali e globali, uniscono oggi le ...Lo ha dichiarato il direttore generale dell', Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione del ... "Idi routine sono di solito il primo accesso al sistema sanitario di un bambino, quindi i ..." L'invito resta sempre lo stesso: chi può avere danni dall'infezione è bene che si". Allo ...rimane il Sud - est asiatico dove i casi sono in aumento secondo l'ultimo trend fornito dall'

Vaccinazioni: Oms, Unicef, Gavi e Fondazione Gates, lanciata iniziativa

I lockdown, le restrizioni e la paura di contrarre Covid-19 negli ospedali e nelle strutture sanitarie hanno causato interruzioni. Le interruzioni nell'assistenza sanitaria e nelle nostre vite personali causate da COVID-19 hanno portato a gravi ritardi nella somministrazione di vaccini di routine, causando conseguenze significative.