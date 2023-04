Vaccini | oltre 1 | 2 milione di bambini a rischio morbillo | Fino a due decenni fa era il principale killer dei più piccoli

... quella delle inchieste suie che ha dato a lungo la caccia al "complotto dello spread". ... Alcuni ex dipendenti lo hanno accusato di abuso d'ufficio e minacce,che di aver sprecato soldi ...Anche le sfide in corso, come i conflitti, le crisi climatiche e l'esitazione nei confronti dei, hanno contribuito al calo dei tassi di copertura. Con25 milioni di bambini che non ......a proseguire con le attività intraprese durante la pandemia collaborazione ai, triage ed eventi vari'. Il presidente ha ribadito che sempre di più nella società di oggi c'è bisogno del ...

Vaccini, oltre 1,2 milione di bambini a rischio morbillo: "Fino a due decenni fa era il principale killer dei… la Repubblica

Oms, Unicef , Alleanza per i vaccini Gavi e Fondazione Gates lanciano l’iniziativa “The Big Catch-up” per vaccinare milioni di ...Oms, Unicef , Alleanza per i vaccini Gavi e Fondazione Gates lanciano l'iniziativa "The Big Catch-up" (Il grande recupero) per vaccinare milioni di bambini e ripristinare ilivelli di immunizzazione ...