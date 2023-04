“Use me Brutal Hearts” | il brano di Diplo | Simpson e Dove Cameron

Leggi su lopinionista

(Di martedì 25 aprile 2023) Dal 28 aprile in rotazione radiofonica il singolo del progetto country del poliedrico artista e producer multiplatino L’artista e producer multiplatinoè tornato con il nuovo singolo disponibile in digitale “Use me ()” in collaborazione con la cantautrice e attricee la leggenda vivente del country Sturgill, che si presenta per la prima volta con il nome di Johnny Blues Skies. Ilentrerà in rotazione radiofonica da venerdì 28 aprile. È online anche il videoclip ufficiale che vanta la partecipazione straordinaria di Sean Penn. Ilanticipa “Presents Thomas Wesley: Chapter 2 — Swamp Savant”, il nuovo album del suo progetto country in qualità di Thomas Wesley in uscita il 28 ...