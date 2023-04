Usa | successo per il Gala Niaf al ristorante Cipriani di New York | ecco tutti i premiati

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 aprile 2023) La National Italian American Foundation () ha celebrato a Newi rapporti tra Stati Uniti e Italia. Oltre 700 italiani e italo-americani hanno partecipato alorganizzato dall’associazione. A fare gli onori di casa, sul palco allestito presso il, è stato l’attore Joe Piscopo. Come di consueto laha premiato vari esponenti della comunità italo-americana per il loro contributo in vari settori. Quest’anno i riconoscimenti sono andati a Angelo Genova, presidente dello studio legale Genova Burns; Anthony J. de Nicola, presidente della società di investimenti Welsh, Carson, Anderson & Stove; e B. J. Agugliaro, global client partner di PwC. Nel corso della serata sono stati onorati anche Michael Maturo e Anna Illy. Larappresenta ...